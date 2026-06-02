Мема: Зеленскому не стоит ждать конца года, чтобы завершить конфликт Мема: Зеленскому стоит завершить конфликт до конца 2026 года

Москва2 июн Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому стоит закончить конфликт уже сейчас, не дожидаясь конца года, заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.

Зеленскому не нужно ждать до конца этого года, чтобы положить конец войне. Он может завершить ее уже сегодня, освободив Донбасс, приняв российские предложения о мирных переговорах и отказавшись от вступления в НАТО отметил Мема

По его мнению, Европа не может обеспечить Украину достаточным объемом средств для продолжения боевых действий.

Зеленскому следует хоть один раз прислушаться к людям, выступающим за мир, заключил Мема.