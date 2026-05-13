Мема назвал визит Писториуса на Украину сигналом, что ЕС не хочет мира

Москва13 мая Вести.Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев демонстрирует нежелание Европы искать решение конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

Визит главы Минобороны ФРГ Писториуса на Украину является явным сигналом, что Европа не намерена искать дипломатическое решение для прекращения войны. В ходе визита обсуждалась дополнительная военная поддержка. Германия все больше вовлекается в войну и надеется восстановить собственную экономику за счет производства оружия для Украины написал Мема в соцсети X

Политик отметил, что Евросоюз прибывает на грани серьезного кризиса и не сумел ослабить Россию путем санкций, которые в итоге навредили собственной экономике ЕС. По слова Мемы, цели перевооружения европейских стран являются признаком стремления к эскалации конфликта.

Несмотря на то, что Европа недостаточно подготовлена к военной конфронтации, перевооружение продолжается. Гонка за увеличением количества оружия продолжается, и это явный сигнал, что ЕС хочет эскалации в ближайшем будущем считает политик

Он подчеркнул, что обеспечивать безопасность в регионе нужно с помощью дипломатии, а не через производство и поставки вооружений на Украину.

Ранее Писториус неожиданно приехал в Киев для обсуждения ряда совместных с Украиной проектов, в частности, в оборонной сфере.