ЦБ обжалует заморозку российских активов в суде ЕС Суд ЕС рассмотрит иск Банка России о бессрочной блокировке активов

Москва15 мая Вести.ЦБ РФ продолжает оспаривать действия Европейского союза, которые, по мнению российского регулятора, незаконно ограничивают доступ к суверенным активам страны. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России, соответствующее дело рассматривается в суде Европейского союза в Люксембурге, и суд обязал Совет ЕС представить свою позицию до конца мая.

В ЦБ отметили, что европейским судом в Люксембурге "исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы Банка России".

Одновременно с этим мы продолжаем работу по оспариванию незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России. <...> Дело находится на рассмотрении, суд ЕС предписал ответчику (Совету ЕС) предоставить свою позицию до конца мая говорится в заявлении регулятора

Регулятор подчеркивает, что продолжаются все предусмотренные процессуальные действия по защите интересов РФ в рамках европейской правовой системы.

Ранее в ЕС предложили вернуться к теме изъятия замороженных активов РФ.