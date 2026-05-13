Конгресс США в мае может обсудить законопроект о поддержке Киева на $1,3 млрд

Москва13 мая Вести.Конгресс США может в конце мая вернуться к рассмотрению законопроекта о военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов, пишет в среду The New York Times.

По данным издания, конгрессмен Кевин Кайли, независимый законодатель от Калифорнии, входящий в республиканскую фракцию, подписал петицию с требованием провести голосование. Это запускает отсчет времени, по итогам которого руководство палаты представителей должно вынести документ на рассмотрение уже к концу месяца.

NYT уточняет, что Кайли стал 218-м законодателем, поддержавшим петицию. Это позволило обойти руководство палаты представителей и ускорить рассмотрение инициативы.

Речь идет о законопроекте, который в апреле 2025 года внес демократ Грегори Микс. Документ предусматривает выделение 1,3 миллиарда долларов на помощь Киеву в сфере безопасности, а также дополнительную поддержку в виде прямых займов на сумму до 8 миллиардов долларов.

Как отмечает газета, проект оставался без движения более года, а инициаторам не хватало подписи только одного законодателя. По мнению издания, появление подписи Кайли стало неприятным сигналом для спикера палаты представителей Майка Джонсона, который пытается сохранить единство республиканцев. Шансы на принятие этого законопроекта невелики, учитывая противодействие со стороны республиканцев, в том числе Трампа, говорится в материале.