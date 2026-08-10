Галузин: Москва на данный момент привержена договоренностям Анкориджа МИД России: Россия на текущий момент привержена договоренностям Анкориджа

Москва10 авг Вести.Россия на данном этапе остается привержена договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом заявил в беседе с ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Со своей стороны, сохраняя приверженность поставленным руководством России целям специальной военной операции, готовы к их реализации с учетом анкориджских пониманий отметил Галузин

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Евросоюз создает условия для дальнейшего затягивания конфликта на Украине, оказывая дальнейшую военную поддержку киевскому режиму и принимая решения по украинским беженцам.

Галузин также отметил, что Москва не пойдет на "заморозку" украинского конфликта. Галузин указал на необходимость устранения его первопричины.