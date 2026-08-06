Москва6 авгВести.Россия перерезает украинскую логистику военными методами, потому что Киев нарушает все дипломатические договоренности. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В интервью ТАСС он отметил, что киевский режим должен лишиться логистической возможности получать снабжение.
Какими способами это будет сделано? Скорее всего, уже только военными, потому что все договоренности, которые были в виде зернового коридора и прочее, были целенаправленно нарушенызаявил Мирошник
Ранее он подчеркнул, что США и Евросоюзу выгодно затягивать украинский кризис, потому что за время конфликта они смогли наработать технологии зарабатывания денег на сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).
Между тем координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные грузы из стран Североатлантического альянса скапливаются на границе из-за ежедневных ударов ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре.