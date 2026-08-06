Мирошник: Украина целенаправленно нарушает все дипломатические договоренности Мирошник заявил о нарушении Киевом всех дипломатических договоренностей

Москва6 авг Вести.Россия перерезает украинскую логистику военными методами, потому что Киев нарушает все дипломатические договоренности. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

В интервью ТАСС он отметил, что киевский режим должен лишиться логистической возможности получать снабжение.

Какими способами это будет сделано? Скорее всего, уже только военными, потому что все договоренности, которые были в виде зернового коридора и прочее, были целенаправленно нарушены заявил Мирошник

Ранее он подчеркнул, что США и Евросоюзу выгодно затягивать украинский кризис, потому что за время конфликта они смогли наработать технологии зарабатывания денег на сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

Между тем координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что военные грузы из стран Североатлантического альянса скапливаются на границе из-за ежедневных ударов ВС РФ по украинской портовой инфраструктуре.