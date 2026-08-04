Москва4 авг Вести.Европейские государства продолжат поддерживать киевский режим до тех пор, пока внутри них не произойдут значительные политические изменения или пока европейцы не осознают реальную угрозу вовлечения своих стран в конфликт.

Такое мнение в интервью ТАСС высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Сегодня… интересы ряда государств подменены корпоративными интересами, интересами структуры под названием Евросоюз, интересами отдельных корпораций, которые заинтересованы во вкачивании фантастических денег как раз в системы ВПК, в ведении военных действий, в попытке захвата дешевых энергоносителей, в попытке создания криминального синдиката, который настроен на ослабление России и на то, чтобы просто отобрать те богатства, которыми сегодня располагает Россия сказал посол

По мнению Мирошника, обладание Россией такими ресурсами вызывает раздражение европейских лидеров, и именно это стало причиной их "криминального сговора".

Если эти люди потерпят фиаско, то изменения могут происходить в отдельных странах. Определенные тенденции к изменениям есть, они неслучайны. Но пока они развиваются, конечно, не в том темпе и не в том направлении, которые вели бы самым коротким путем к прекращению войны сказал Мирошник

Между тем, власти Украины продолжают затягивать проведение реформ, которые ранее были названы необходимым условием для вступления страны в ЕС.

Британский журнал The Economist сообщил, что недовольный этим ЕС вынужден давить на Киев негласно.