Economist узнал о недовольстве ЕС Украиной и негласном давлении на Киев

Economist: недовольный реформами на Украине ЕС вынужден давить на Киев негласно Economist узнал о недовольстве ЕС Украиной и негласном давлении на Киев

Москва4 авг Вести.Украина, которая стремится присоединиться к Евросоюзу, медлит с проведением необходимых реформ. Евросоюз не может открыто критиковать Киев за это и ограничивается негласным давлением.

В июне был открыт первый из шести переговорных кластеров, связанных с процессом вступления постсоветской республики в ЕС. Этот блок включает такие направления, как верховенство права, реформа судебной системы, борьбу с коррупцией и модернизацию сферы госуправления.

Однако Киев до сих пор не выполнил свои обязательства: правительство представило лишь четыре законопроекта из анонсированных ранее, а парламент утвердил только два, пишет журнал The Economist.

В статье отмечается, что на Украине практически отсутствует прогресс в реформе Верховного суда и Генпрокуратуры. Например, бывший глава Верховного суда Всеволод Князев был осужден на пять лет за взятку, а прокуратура пыталась ограничить полномочия антикоррупционных органов – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Несмотря на эти проблемы, ЕС продолжает финансово поддерживать Украину. Брюссель 8 июня выделил Киеву очередной кредитный транш в размере 2,8 миллиарда евро, хотя судебная реформа, которая должна была стать условием для этого, фактически не продвинулась.

Однако Евросоюзу сложно открыто критиковать Украину, поэтому давление оказывается, в основном, негласно, отметил The Economist.

Один из депутатов Верховной рады поделился мнением, что в этой связи у властей в Киеве складывается впечатление, что критерии ЕС можно пересматривать или вовсе отменять.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России объяснили, почему процесс евроинтеграции Украины может затянуться на много лет.