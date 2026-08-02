Мирошник заявил, что Киев расплачивается с ЕС за кредит людьми

Мирошник назвал ресурс, которым Киев может расплачиваться с ЕС за кредит Мирошник заявил, что Киев расплачивается с ЕС за кредит людьми

Москва2 авг Вести.Киев расплачивается с Европейским союзом за кредит в размере 90 миллиардов евро своим единственным ресурсом - людьми. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Как отметил дипломат, на Украине в очередной раз усиливают насильственную мобилизацию за счет отмены права на отсрочку для ряда категорий граждан.

Единственный ресурс, которым располагает режим [Владимира] Зеленского в конфликте - это живой мобилизуемый контингент украинцев, все остальное им предоставляет для войны Запад написал Мирошник

По его словам, усиливая финансовую поддержку, Запад требует от Киева увеличения поставок живой силы на фронт. Мирошник подчеркнул, что это расплата за европейский кредит и обязательства военной помощи от стран Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что восемь категорий украинцев лишились права на отсрочку от мобилизации в Вооруженные силы Украины. Среди них - студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование.