Москва9 июн Вести.Для проведения переговоров по украинскому кризису с наиболее удачной для России позиции необходимо активизировать применение тяжелого вооружения по центрам принятия решений ВСУ и логистическим объектам. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, это даст российской стороне не только дипломатические преимущества, но и поможет сохранить жизни военнослужащих.

Логистика, центры принятия решений и там, где можно разбить тяжелым вооружением и не отправлять туда наших ребят с автоматами на перевес, это все должно быть использовано. Для того, чтобы мы получили действительно прекрасные условия для ведения переговоров. Вот на них они будут вестись гораздо лучше и эффективнее сказал Мирошник

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в нынешних условиях трудно представить возможность переговоров с Украиной. По словам официального представителя Кремля, действия украинской стороны характеризуются как преступные и террористические. Он также отметил, что российская сторона серьезно отнеслась к открытому письму главы киевского режима Владимира Зеленского о диалоге с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер, в свою очередь, заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским. По его словам, это нужно только Киеву для остановки наступления ВС РФ. Москве же необходимы длительные договоренности на ее условиях.