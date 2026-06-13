Политолог Бортник заявил о расколе в Европе по вопросу отношений с Россией Политолог Бортник: Европа остается разделенной в вопросе отношений с РФ

Москва13 июн Вести.Европейское общество остается глубоко разделенным как по проблеме украинского конфликта, так и по вопросу будущих отношений с Россией. Такое мнение озвучил украинский политолог Руслан Бортник озвучил в эфире YouTube-канала.

По его словам, "Европа остается разделенной и фрагментированной как в вопросе продолжения боевых действий на Украине, так и в "оценке будущих отношений с Российской Федерацией".

Политолог отметил, что по этой же причине Италия и Польша выступают против того, чтобы только страны евротройки формировали единую переговорную позицию Брюсселя по украинскому кризису.

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Ранее в МИД России заявили, что европейские страны добиваются участия в переговорах по Украине в составе единой делегации Запада и Киева против России.

По данным агентства Reuters, ключевую роль в переговорном процессе с РФ, вероятно, сохранят за собой Германия, Франция и Великобритания.