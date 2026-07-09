Москва9 июл Вести.Декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян обозначил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" ключевые факторы, способные привести к отказу европейских стран от территориальных и политических претензий к России.

По его мнению, нет такого варианта, чтобы представители всех недружественных стран сели за стол переговоров и мирно договорились с Россией.

Потому что мы огромная страна. Россия - большая страна. Потому что наши предки на протяжении тысячи лет боролись за каждый миллиметр этого государства. И народ наш более глубокий, сильный и в исторической вечности бессмертный. Никогда в жизни у нас жизнь спокойной не была. Если кому-то кажется, что к Западу или Европе от наших границ есть какие-то центры силы, которые очень рады, что всеми ресурсами на свете владеем мы, что выход ко всем почти морям имеем мы – вы ошибаетесь. Единственное, на что надеются эти люди, что наша страна проиграет в этом противостоянии. Не существует вариантов, при которых там кто-то одумается, пересмотрит позицию и станет как-то иначе. Исключено. В истории первого не было. А после этого встанет вопрос, и на этом ничего не закончится. Я тоже не хочу людей обманывать, что если вдруг [главы киевского режима Владимира] Зеленского не станет в какой-то момент, то в этот же момент все закончится. Нет, возможно, даже Украины не станет, тоже ничего этим не закончится. Дальше будет Литва, дальше будут другие страны. Это закончится только в тот момент, когда заказчики этого преступления начнут на себе ощущать результаты своих действий, когда под угрозой окажется их собственная безопасность, а не тех марионеток, которых они подбирают для борьбы с нашей страной объяснил Сардарян

Ранее итальянская газета L’Antidiplomatico сообщила, что европейские страны развернули против России когнитивную войну, в рамках которой президент РФ Владимир Путин представлен как "главный злодей".

16 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все конструкции по безопасности Евросоюза выстраиваются против России.