Москва11 июн Вести.Если бы страны Евросоюза исходили из того, что Россия обладает потенциалом для их уничтожения, но при этом демонстрирует сдерживание, это было бы воспринято как признак ответственного поведения. В таком контексте, осознавая эту мощь и опасаясь ее применения, ЕС мог бы быть более склонен к компромиссам. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

В настоящий момент, по мнению Сардаряна, страны Евросоюза глубоко убеждены, что у России такой возможности нет.

Мы считаем, что мы поступаем очень благородно, мы считаем, что мы несем на себе намного больше ответственности, чем глава Польши, Чехии и так далее, потому что мы - великая держава, мы не можем себе позволить идти на эскалации, провокации и так далее. Это все очень хорошо, если это ценится. Если бы страны Евросоюза исходили из того, что мы можем их уничтожить, но мы этого не делаем, это бы ценилось, они бы исходили из того, что мы ведем себя как ответственная держава и, обладая страхом перед нами, шли бы на какие-то компромиссы. В настоящий момент они глубоко убеждены, что у нас такой возможности нет. Европейцы сегодня перестали бояться Россию. Если сейчас предупредительно не довести их один раз до инфаркта, то в пучину мировой войны ввергнут они нас, потому что они безответственные. Речь идет только о том, что необходимо один раз показать им, на что мы способны заявил Сардарян

Он уверен, что любые благоразумные и благородные действия России, европейцы воспринимают исключительно как слабость.

Каждый раз мы на это реагируем с заявлениями, они только делают вывод, что ничем другим мы отреагировать не можем. Но это неправда. Если бы я знал, что у нас этих ресурсов нет, я бы сейчас сказал бы, мол, надо перетерпеть, каким-то образом сейчас накопить силы, потом, может быть, но у нас все возможности есть и для того, чтобы "мягкой силой" и для того, чтобы "жесткой силой" этим людям показать их место, кто они есть на самом деле есть заявил Сардарян

По его мнению, страх – это хорошее чувство, потому что именно оно оберегает людей от необдуманных действий и именно страх способен расставить все по местам.

Сейчас необходимо нам один раз очень хорошенько напугать Евросоюз. Они должны испытать страх. Они сейчас этот страх потеряли, и поэтому мчатся в пучину такой войны, которая ничего не оставит к Западу от наших границ. Поэтому лучше нам сейчас, как очень ответственной, мощной исторической цивилизации, взять на себя эту ответственность, как следует этих… напугать, для того, чтобы они поняли, что это все еще Россия, что это не пережиток 90-х, как они нас представляют, не проигравшая в холодной войне страна, а это ровно та же самая Россия, которая минимум несколько раз на век надирает им одно место, если они вдруг забываются и тогда они возвращаются в нормальное человеческое состояние и еще 50 лет существуют к Западу от наших границ. Если же мы этого не сделаем, все равно победа будет за нами, но цена будет значительно выше, чем сейчас заявил Сардарян

Ранее он заявил, что понятие выживания к России неприменимо. Наша страна должна быть мощной силой, доминирующей в мире. По его мнению, задача выживать должна стоять перед "политическими карликами", к которым Россия не относится.