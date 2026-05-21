Сардарян: Россия должна быть главной мощной силой и доминировать в мире Сардарян назвал одной из задач России доминирование в мире

Москва21 мая Вести.Понятие выживания к России неприменимо. Наша страна должна быть мощной силой, доминирующей в мире. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

По его словам, задача выживать должна стоять перед "политическими карликами", к которым Россия не относится.

У России не может быть задачи выжить. Выжить должна Латвия, Литва, Эстония и прочие политические карлики. У России задача всегда в мире доминировать, быть главной мощной силой, которая притягивает к себе симпатии и любовь одних стран и вызывает страх и трепет у тех, кому она не нравится. Если мы с двумя этими задачами не справляемся, мы уже не Россия. Но я глубоко убежден, что мы к этому придем сказал он

Ранее Сардарян отметил, что герб России символизирует ее ориентированность на Восток и Запад. Он подчеркнул, что нельзя допускать дисбаланса и склоняться к какому-то одному направлению во внешней политике.