Москва21 мая Вести.Восток в лице Китая, Запад и Юг — три важных для внешней политики России направления. Причем, позитивное из них только одно. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Политолог отметил, что Китай помогает России в условиях санкционного давления Запада и дальнейшее сотрудничество с ним может быть взаимовыгодным.

Первое — мы видели визит в Китай — это важнейший партнер… У президента была личная позиция, что необходимо с Китаем эти взаимоотношения развивать, и во многом за счет этого сегодня нас так понимают, у нас есть возможности дышать в тех условиях, когда нас пытаются задушить наши противники на Западе. И на этом направлении вроде кажется, что у нас все хорошо и есть еще большой задел для проектов на будущее сказал он

По словам политолога, со стороны Юга существует угроза, связанная с миграцией, а со стратегической точки зрения таковой может быть Турция.

Юг для нас — это не столько угроза со стороны государства отдельного, сколько угроза миграции, которая может создавать проблемы внутри страны. Угроза неконтролируемого пространства, там, потоков различных. Мы это все понимаем. Прямо там государство на границе у нас на юге в настоящий момент, которое создавало бы жесточайшую угрозу. Стратегически это Турция может быть, но вот непосредственно у границ найти сложно объяснил он

Сардарян также отметил, что со стороны Запада существует угроза государственности России.

А вот Запад, мы видим, что используется активно для того, чтобы для нашей страны создать такие угрозы и проблемы, которые могут в действительности угрожать нашей государственности добавил он

Ранее политолог Сардарян заявлял, что России необходимо соблюдать баланс между Востоком и Западом и не допускать излишней ориентированности ни на одно из направлений. Он отметил, что русские — это единственный европейский народ, который живет на границе с Китаем и Европой и они являются для нас соседями в равной степени..