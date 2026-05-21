Москва21 мая Вести.России необходимо соблюдать баланс между Востоком и Западом и не допускать излишней ориентированности ни на одно из направлений. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил декан факультета управления и политики МГИМО, политолог Генри Сардарян.

Политолог отметил, что символом этого баланса служит герб России, а также напомнил, что Китай для РФ такой же сосед, как и европейские страны.

Мы совершенно удивительная цивилизация, потому что русские — это единственный европейский народ, который живет на границе с Китаем. Ровно так же, как он живет на границе с европейскими государствами. И Китай для русских ровно такой же сосед, каким являются европейские страны, среднеазиатские, кавказские прочие. И Ближний Восток нам настолько же близок, насколько Европа, Дальний Восток и так далее. О чем это говорит? О том, что наш герб, в котором орел смотрит и на Запад, и на Восток, его нельзя нарушать ни в одну, ни в другую сторону. Излишняя ориентированность на Запад, для нас настолько же вредна, как идея о том, что мы можем себе позволить уйти с европейского направления, закрыться, изолироваться. Это именно то, чего добиваются наши соперники выразил свое мнение он

Ранее политолог отметил, что в период президентства Владимира Путина Россия ослабляет доминирование Запада в мире. В связи с этим западные страны стремятся расшатать власть в РФ, в том числе путем многочисленных дезинформационных публикаций о безуспешности СВО для России.