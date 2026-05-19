Джабаров: Запад пугает дружба РФ и КНР, но мы готовы сотрудничать со всеми

Москва19 мая Вести.Дружеские отношения России и Китая пугают страны Запада. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он также выразил уверенность в том, что предстоящий визит президента РФ Владимира Путина в Китай завершится успешно, так как Пекин очень дорожит сотрудничеством с Москвой.

И я думаю, что вот эти отношения, конечно, пугают Запад, пугают американцев. Но напрасно они пугаются, мы же не будем дружить против кого-то пояснил сенатор

По словам зампреда, РФ открыта с равноправному сотрудничеству со всеми странами.

Ранее российский лидер заявил, что тесная стратегическая связка России и Китая играет важную стабилизирующую роль на мировой арене.