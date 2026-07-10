Эксперт Тебин: идею якобы угрозы от России Евросоюз использует для консолидации Военный экономист Тебин: идею якобы угрозы от РФ ЕС использует для консолидации

Москва10 июл Вести.Идея якобы угрозы со стороны России используется представителями Евросоюза (ЕС) и стран НАТО для консолидации. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

Вся идея "великой и страшной российской угрозы", конечно, отражает определенные настроения, распространенные во многих европейских и не только странах. Но, в целом, это используется как инструмент по консолидации НАТО и Евросоюза. И это направлено на долгосрочную европейскую политику по превращению, в том числе, в самостоятельный центр силы мировой. Кстати, против чего американцы активно работают отметил Тебин

Ранее участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. В итоговом заявлении говорится, что эти меры направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.