Правящим элитам в Европе необходим удар со стороны РФ, чтобы остаться у власти

Европа провоцирует РФ на удар по своей территории для начала конфронтации Правящим элитам в Европе необходим удар со стороны РФ, чтобы остаться у власти

Москва14 июл Вести.Политические элиты в Европе провоцируют Россию на нанесение какого-либо удара по территории своих государств, чтобы остаться у власти и доказать своим избирателям правомерность проведения русофобского курса. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" в 1998 – 2014 годах Вячеслав Смоленко.

Начиная с 2027 года в большинстве европейских стран пройдут выборы различного уровня, итоги которых могут стать потрясением для нынешних правящих элит, подчеркнул Смоленко.

Европа, с одной стороны, провоцирует Россию на нанесение удара по Европе, потому что силы, которые сейчас в Европе понимают, что они проигрывают… Любой удар по Европе развяжет руки условным Мерцам, условным Макронам, условным Стармерам… [чтобы] уничтожить любую демократическую Европу, то есть у них появятся законные основания объяснил свою точку зрения эксперт

Ранее политолог Артур Демчук сообщил, что Европа оказалась в ловушке собственных решений. Местные элиты всеми силами пытаются оттянуть момент завершения украинского конфликта, так как во время мира придется подводить итоги и отчитываться перед жителями своих стран.