Москва2 мая Вести.Исторический опыт доказал, что полноценная интеграция с Европой для России - бесперспективная идея. Об этом заявил ИС "Вести" профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер.

Он отметил, что идея в полной мере влиться в Европу на протяжении двух веков доминировала в образованных кругах русского общества. Для современной России этот вопрос неактуален.

Мне кажется, что сегодня эта идея оказалась очень маргинальной, это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что мы сейчас в какой-то принципиально новой ситуации, и как она будет разворачиваться с идеологической точки зрения, в смысле воображаемой географии, трудно себе представить. Потому что сейчас у них [европейцев] очень серьезные вызовы получаются, потому что им надо как-то осознать свое новое место в мире без американской "крыши", и что это означает для них сказал Миллер

Профессор также указал, что Европа на протяжении веков запугивает собственное население угрозами с Востока. Именно "коварная и кровожадная" Россия - излюбленный инструмент поддержки идеи европейского единства.