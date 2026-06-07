Москва7 июнВести.Европейские страны, стремясь уничтожить русский мир, не оценивают риски. Об этом заявил ИС "Вести" бывший вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин.
Государства Европы забыли уроки истории, отметил он.
Европа начиналась как экономический союз. Сейчас это военно-идеологический альянс, единственная цель которого - борьба против России. Сегодняшний курс на Балканах в отношении Сербии и Украины - это политика против России. Это вопрос психологии, даже для тех, кто далеко от российских границ. Они чувствуют себя частью западной цивилизации. А цель западной цивилизации - уничтожение восточных цивилизаций. И русский мир - это такая же цивилизация. Я, правда, не уверен, что они понимают, что может произойти в этом случае. Точнее, уверен, что не понимают. Они живут как бы вне истории. Но однажды история их настигнет… Скорее всего, они не понимают, что делают, но продолжают это делатьсчитает Вулин
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия всегда открыта для тех, кто заинтересован в совместной работе и готов к равноправному сотрудничеству.