Москва7 июн Вести.Европейские страны, стремясь уничтожить русский мир, не оценивают риски. Об этом заявил ИС "Вести" бывший вице-премьер правительства Сербии Александр Вулин.

Государства Европы забыли уроки истории, отметил он.

Европа начиналась как экономический союз. Сейчас это военно-идеологический альянс, единственная цель которого - борьба против России. Сегодняшний курс на Балканах в отношении Сербии и Украины - это политика против России. Это вопрос психологии, даже для тех, кто далеко от российских границ. Они чувствуют себя частью западной цивилизации. А цель западной цивилизации - уничтожение восточных цивилизаций. И русский мир - это такая же цивилизация. Я, правда, не уверен, что они понимают, что может произойти в этом случае. Точнее, уверен, что не понимают. Они живут как бы вне истории. Но однажды история их настигнет… Скорее всего, они не понимают, что делают, но продолжают это делать