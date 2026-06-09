Профессор Ткаченко: европейцы забыли, что такое дипломатия Ткаченко: Европа забыла о дипломатии и уважительном отношении к другим странам

Москва9 июн Вести.Страны Европы забыли, что значит дипломатия и уважительное отношение к другим государствам. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он отметил, что Европа многократно нарушала правила поведения между государствами, поэтому России следует быть особенно внимательной в отношениях с ЕС.

Европейцы забыли, что такое дипломатия, потому что дипломатия – это ситуация, когда государство признает норму международного права, взаимно признают интересы друг к другу и относятся друг к другу уважительно. Очевидно, что ничего подобного в отношениях Европы со всем миром, включая Российскую Федерацию, нет. И поэтому то, о чем мы должны говорить с Европой, это внимательное наблюдение друг за другом и своевременное предупреждение относительно планов, которые европейцы могут использовать. Действительно, европейцы много раз нарушали даже правила поведения между государствами сообщил он

Ранее Ткаченко положительно отзывался об отсутствии европейцев на Петербуржском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он отметил, что этот форум - главное дипломатическое событие в жизни России и отсутствие на нем "людей, похоронивших свою дипломатию", очень правильно.