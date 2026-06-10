Москва10 июн Вести.Будущее Европы, с точки зрения ее лидеров, зависит от создания нового вооружения. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он напомнил, что в средние века и новое время Европа имела лучшие вооруженные силы и наиболее современное вооружение. Это позволяло ей быть наиболее агрессивной и успешной с точки зрения распространения своего влияния. Однако в ХХ веке ситуация изменилась из-за индустриализации в СССР и рывка в сфере вооружения.

Когда в ХХ веке Советский Союз осуществил индустриализацию, получил не менее современное успешное оружие, закат Европы начался. И поэтому тоже, не только из-за каких-то реформ. Поэтому вопрос о будущем Европы во многом зависит, с точки зрения ее лидеров, от того, сумеют ли они создать вооружение, которое позволит проецировать силу в те регионы, которые они хотели бы создать. Ну, ответ мы уже знаем, конечно, но, тем не менее, это не значит, что они об этом не думают объяснил профессор

Ранее сообщалось, что страны Европы забыли, что значит дипломатия и уважительное отношение к другим государствам. Также отмечалось, что Европа многократно нарушала правила поведения между государствами, поэтому России следует быть особенно внимательной в отношениях с ЕС.