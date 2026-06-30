Ткаченко: в конфликтах с Европой и Западом РФ выглядит как суверенная держава Ткаченко отметил суверенность РФ во время ведения конфликта с Западом и Европой

Москва30 июн Вести.В конфликтах с Европой и Западом Россия выглядит как суверенная держава. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он отметил, что суверенитет после Вестфальского мира стал доминирующей концепцией в международных отношениях.

Самое главное, с моей точки зрения, как эксперта, это вообще сама позиция Российской Федерации по отношению к целому комплексу конфликтов, с которыми мы сталкиваемся в отношении Европы и Запада. Конфликты, в которых Россия выглядит как суверенная держава. Вот я о суверенитете хотел сказать несколько слов. Мы воспринимаем это как нечто данное, но вот просто отметим для себя, что суверенитет — это одно из важнейших свойств современного сильного, мощного государства, как концепция в науке и практике, он зародился где-то в XVI—XVII столетиях, после Вестфальского мира стал доминирующей концепцией в международных отношениях. Но как-то вот постепенно возникло представление о том, что некоторые государства более суверенные, некоторые менее суверенные, и Россия на всех этапах своей истории была, безусловно, вот именно таким суверенным государством, которое обладало и внутренним, и внешним суверенитетом сказал Ткаченко

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Суверенитет РФ строится с опорой на собственные силы и тесное сотрудничество с дружественными странами. Он отметил, что сегодня Россия должна выстраивать экономику с опорой на собственные силы.