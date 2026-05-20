Москва20 мая Вести.В новом бюджете ЕС военная часть составит 131 миллиард евро, что в 10 раз превысит аналогичную статью расходов в нынешнем бюджете сообщества. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, все дело в безопасности в Европе, поскольку США прекратили поддержку ЕС, что послужило причиной его превращения в военный альянс.

Дело в том, что сейчас ЕС обсуждает свой новый бюджетный пакет на семилетний срок с двадцать восьмого по тридцать четвертый год. И в этом бюджете, который должен быть за 7 лет 1,8 триллиона евро, планируется военная часть бюджета — 131 миллиард, в 10 раз больше, чем в нынешнем бюджете. Вот это очень интересная, как бы логика Европейского Союза… Вот, военный блок НАТО — суммарный военный бюджет тридцати двух государств — полтора триллиона долларов... И фактически структура НАТО — это, ну, американцы, конечно, дирижируют национальными государствами… Они [европейцы] делают ставку на то, чтобы централизовать именно деньги внутри Европейского Союза для того, чтобы не позволить ЕС в ситуации, когда американцы, так сказать, все меньше и меньше вовлечены в европейские дела оставить вне контроля процесс нарастания конфликта с Российской Федерацией выразил свое мнение он

Ранее сообщалось, что идея расширения Европейского Союза и превращения его в военно-политический блок наряду с НАТО является для главы киевского режима Владимира Зеленского пределом мечтаний. Зеленский полагает, что идея сколотить военный блок из армий Великобритании, Турции, Украины и Польши, чтобы единым строем пойти на Россию, решит все его проблемы.