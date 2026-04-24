Москва24 апр Вести.Идея расширения Европейского Союза и превращения его в военно-политический блок наряду с НАТО является для главы киевского режима Владимира Зеленского пределом мечтаний. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил публицист, политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, Зеленский полагает, что идея сколотить военный блок из армий Великобритании, Турции, Украины и Польши, чтобы единым строем пойти на Россию, решит все его проблемы.

Слова, которые произнес господин Зеленский, о том, что Европейскому Союзу надо сделать выводы из ситуации: Англия должна снова вернуться в состав ЕС. Туда нужно принять Турцию и Украину, и они там сколотят военный блок из самых сильных армий: Британия, Турция, Украина и Польша, и тогда они пойдут единым строем на Россию. Идея [председателя Еврокомиссии] госпожи Урсулы фон дер Ляйен, [главы евродипломатии] Каи Каллас о превращении Европейского Союза в военно-политический блок наряду с НАТО, а может быть, и подвинув НАТО – это для Зеленского просто предел мечтаний. Все вопросы сразу решатся, как он полагает сказал Светов

Ранее Зеленский заявил о необходимости ввести иностранные войска на Украину. По его мнению, размещение иностранного воинского контингента на территории Украины остановит продвижение ВС РФ.