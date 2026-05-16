Москва16 маяВести.Ряд европейских стран столкнулись с ростом цен на поставки оружия и военной техники. В некоторых случаях подорожание составляет более 50%, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине.
Цены растут... Мы видим, что когда мы что-то покупали два года назад, а теперь хотим увеличить количество того же товара, цена выросла на 50–60%цитирует его Bloomberg
Отмечается, что резкий рост цен усложняет реализацию планов НАТО, поскольку Европе теперь приходится платить гораздо больше за то же самое количество оружия. Вместе с этим ЕС вынужден брать на себя основную часть расходов по обеспечению Украины, пока США сосредоточены на конфликте с Ираном.
По мнению Певкура, сейчас страны сталкиваются с дефицитом предложения на рынке, однако местная промышленность не готова инвестировать и производить больше, пока не подпишут контракты с правительствами.
Если отрасль не понимает, что на рынке будет много денег, значит, вы опоздализаявил министр
Глава эстонского МО добавил, что оборонные расходы должны оставаться высокими на протяжении долгого времени.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа должна стать "мирным проектом с оружием в руках" и вносить больший вклад в собственную оборону. При этом, по его словам, союзникам необходима "сильная и адаптивная НАТО".