Глава Минобороны Эстонии: цены на оружие и военную технику в ЕС выросли на 50%

Москва16 мая Вести.Ряд европейских стран столкнулись с ростом цен на поставки оружия и военной техники. В некоторых случаях подорожание составляет более 50%, заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине.

Цены растут... Мы видим, что когда мы что-то покупали два года назад, а теперь хотим увеличить количество того же товара, цена выросла на 50–60% цитирует его Bloomberg

Отмечается, что резкий рост цен усложняет реализацию планов НАТО, поскольку Европе теперь приходится платить гораздо больше за то же самое количество оружия. Вместе с этим ЕС вынужден брать на себя основную часть расходов по обеспечению Украины, пока США сосредоточены на конфликте с Ираном.

По мнению Певкура, сейчас страны сталкиваются с дефицитом предложения на рынке, однако местная промышленность не готова инвестировать и производить больше, пока не подпишут контракты с правительствами.

Если отрасль не понимает, что на рынке будет много денег, значит, вы опоздали заявил министр

Глава эстонского МО добавил, что оборонные расходы должны оставаться высокими на протяжении долгого времени.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Европа должна стать "мирным проектом с оружием в руках" и вносить больший вклад в собственную оборону. При этом, по его словам, союзникам необходима "сильная и адаптивная НАТО".