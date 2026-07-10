Лукьянов: не стоит рассчитывать, что страны Европы сдрейфят перед ударом РФ Лукьянов: если РФ нанесет удар по Европе, конфликт перейдет на новый уровень

Москва10 июл Вести.Если Россия нанесет удар по объектам в Европе, где производят оружие для Украины, конфликт перейдет на новый уровень. Не стоит рассчитывать, что европейцы испугаются и не попытаются предпринять ответные действия, заявил председатель Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой.

Предложение бить по Европе, которое не является невозможным, не является даже нелегитимным, но надо четко понимать, что это переход на совершенно другой уровень войны. Это война с Североатлантическим договором. Как, в какой мере они будут отвечать, мы не знаем. Я надеюсь, что разведка, Генштаб и прочие это все просчитывают сказал Лукьянов

Он подчеркнул, что реакция европейцев может быть неожиданной, поэтому не стоит рассчитывать, что они будут действовать рационально.

Заведомо считать, что они сдрейфят, испугаются, скажут: "Ладно, ладно, больше не будем" - я бы этого не делал. Мы совершенно справедливо говорим о безответственных и инфантильных европейских элитах, которые страх потеряли и не ведают, что творят. На мой взгляд, это во многом справедливо. Именно поэтому рассчитывать на рациональные реакции с их стороны, на реакции в пользу не встречной эскалации, а понимания, что пора договариваться, - я бы на это не рассчитывал подчеркнул политолог

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Европа выигрывает время на подготовку к противостоянию с Россией, накачивая Украину оружием.