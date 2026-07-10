Москва10 июл Вести.Европа напрямую не нападет на Россию, ее устраивает Украина, которая готова выполнять роль пушечного мяса. Об этом в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой заявил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

По его словам, это глубокая дисгармония взаимного восприятия, "когда каждая сторона, искренне или искусственно накручивая себя, ожидает от другой атаки".

А когда вот такая напряженная ситуация, там уже на самом деле неважно, как бы атака и ответ, они практически сливаются, они могут быть буквально одновременными. Не говоря уже о том, что в такой ситуации риски провокаций, может быть случайных, во-первых, возрастают, во-вторых, шанс на то, что они из единичного случая перейдут в масштабное столкновение, тоже увеличивается. То есть, я бы не ждал того, что Европа прямо на нас нападет. Их, в общем-то, устраивает нынешняя ситуация, когда их люди не страдают, не рискуют, а все это идет руками страны и нации, которая по каким-то своим причинам готова выполнять роль пушечного мяса и таких ландскнехтов на заказ пояснил Федор Лукьянов

Ранее сообщалось, что депутат бундестага от оппозиционной правой фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус-Корнел Фронмайер обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в излишнем спонсировании Киева в ущерб заботе о гражданах собственной страны.

При этом, исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева рассказала в ООН о сорвавшемся с поводка Европы главе киевского режима Владимире Зеленском.