Москва8 июл Вести.Европа, поставляя оружие Украине и фактически поощряя удары по территории России, ставит мир на грань глобальной катастрофы. Такое мнение в интервью швейцарскому журналисту Роджеру Кеппелю высказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, действия западных стран ведут к неизбежной эскалации, пишет RT.

Возможно, остаются считаные недели или месяцы до неизбежной Третьей мировой войны сказала она

Она также заявила, что у Киева никогда не было собственных дальнобойных вооружений и спутниковой разведки, необходимых для атак по территории России. Европа действует руками Украины, и российская сторона это хорошо понимает.

Главред RT подчеркнула, что оружие европейского производства применяется против мирного населения, а Запад фактически несет войну в Москву.

Симоньян добавила, что русский человек обладает огромным терпением, но и у него есть предел. Она резюмировала, что если эскалация не прекратится, России придется дать жесткий ответ.