Москва17 мая Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" назвала три потенциальных исхода спецоперации.

По мнению Симоньян, первый возможный исход СВО, "наиболее вероятный, но не очень приятный", связан с "ядерным ультиматумом".

Это может выглядеть так. Мы просыпаемся утром и слышим, как наш Верховный главнокомандующий говорит: "Специальная военная операция на Украине была завершена за несколько недель. После чего она вашими руками, наши бывшие западные партнеры, переросла в полноправную войну… С сегодняшнего дня мы вступаем в войну, которую вы ведете с нами уже несколько лет… Мы уже опубликовали список, как минимум объектов, где производится оружие для Украины. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние большей дальности поражения "Орешника" и тем более "Сармата" сказала главред RT

Другой, "самый приятный, но маловероятный", вариант, по словам Симоньян связан с надеждой, что к власти в европейских странах придут политики, которые будут действительно разделять настроения граждан и сами прекратят поддержку Украины.

Это может случиться теоретически, но нет, потому что все задавлено, все задушено, и европейскими странами давным-давно не управляют люди, которых предпочел бы видеть на этих постах народ стран Европы. Если вы посмотрите на цифры одобрения, как это 16%, как в Германии? Что ты делаешь на этом посту? В Британии? Они меняют своих премьер-министров чаще, чем резиновые перчатки в виде Украины отметила Симоньян

В качестве третьего исхода она назвала ведение войны на истощение России, которой добивается Европа.

Европа рассчитывает на эмоциональное выгорание от части людей, которые не знают наизусть песню "Вставай, страна огромная". Они ждут-не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать, и мы начнем распадаться на группы. И тогда эта самая аксиома "когда мы едины, мы непобедимы", она сломается. Потому что, когда мы не едины, мы победимы. Они рассчитывают на то, что у них получится устроить здесь гражданское противостояние между нами сказала главред RT

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Украина стала для Европы удобным поводом для постепенного наседания на РФ, и антироссийского курса страны ЕС придерживались в течение долгого времени.