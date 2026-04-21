На Западе обвинили власти ЕС в подготовке населения к войне с Россией L'AntiDiplomatico: европейцев морально готовят к войне с Россией

Москва21 апр Вести.Власти европейских стран готовят свое население к необходимости войны с Россией. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.

В материале также отмечается, что европейцы подстрекают Украину продолжать конфликт.

Растущая ненависть к России – лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с РФ утверждает издание

Кроме того, в публикации L'AntiDiplomatico говорится о том, что киевский режим готов сделать все, что ему скажут западные страны, не думая о последствиях для украинского народа.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на сегодняшний день именно Европа является самым яростным врагом РФ.