Москва21 апрВести.Власти европейских стран готовят свое население к необходимости войны с Россией. Об этом пишет издание L'AntiDiplomatico.
В материале также отмечается, что европейцы подстрекают Украину продолжать конфликт.
Растущая ненависть к России – лишь предвестник прямого подстрекательства, подготовка совести к необходимости войны с РФутверждает издание
Кроме того, в публикации L'AntiDiplomatico говорится о том, что киевский режим готов сделать все, что ему скажут западные страны, не думая о последствиях для украинского народа.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на сегодняшний день именно Европа является самым яростным врагом РФ.