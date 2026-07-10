Москва10 июлВести.Европа пугает своих граждан войной с Россией к 2030 году. По мнению руководителя научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, главным оружием к 2030 году станут не дроны, а связь.
В интервью KP.RU он заявил, что ядерное оружие не перестало быть фактором сдерживания, просто вокруг него сейчас строятся новые политические и военные комбинации. Но главным оружием к 2030 году станет связь.
Любому дрону нужны навигация, поток данных для принятия решений. Главным станет не количество беспилотников само по себе, а возможность поддерживать непрерывный обмен даннымисчитает он
По его словам, Европу нельзя недооценивать, однако есть нюанс: современное производство зависит от китайских комплектующих.
Если брать массовое производство дронов, возникает длинная цепочка: нужны моторы, для них – неодимовые магниты, для магнитов – производство неодима. А оно в значительной степени сосредоточено в Китае. Поэтому вопрос о том, состоится ли большая война к 2030 году, в определенной степени может зависеть от решений Пекина.сказал эксперт
Сейчас европейцы с энтузиазмом осваивают войну дронов. На учениях они тренируют не столько сами беспилотники, сколько систему связи.
Появление глобальных систем вроде Starlink серьезно изменило баланс. Запад получил широкополосную спутниковую связь практически планетарного масштаба, а у нас подобных возможностей пока нет в сопоставимом объеме. И это фактор, о котором говорят значительно меньше, чем следовало бы.заявил Алексей Чадаев