Эксперт назвал оружие будущего, но это не дроны Глава НПЦ "Ушкуйник" связал возможность войны 2030 года с позицией Китая

Москва10 июл Вести.Европа пугает своих граждан войной с Россией к 2030 году. По мнению руководителя научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексея Чадаева, главным оружием к 2030 году станут не дроны, а связь.

В интервью KP.RU он заявил, что ядерное оружие не перестало быть фактором сдерживания, просто вокруг него сейчас строятся новые политические и военные комбинации. Но главным оружием к 2030 году станет связь.

Любому дрону нужны навигация, поток данных для принятия решений. Главным станет не количество беспилотников само по себе, а возможность поддерживать непрерывный обмен данными считает он

По его словам, Европу нельзя недооценивать, однако есть нюанс: современное производство зависит от китайских комплектующих.

Если брать массовое производство дронов, возникает длинная цепочка: нужны моторы, для них – неодимовые магниты, для магнитов – производство неодима. А оно в значительной степени сосредоточено в Китае. Поэтому вопрос о том, состоится ли большая война к 2030 году, в определенной степени может зависеть от решений Пекина. сказал эксперт

Сейчас европейцы с энтузиазмом осваивают войну дронов. На учениях они тренируют не столько сами беспилотники, сколько систему связи.