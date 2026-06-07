Москва7 июнВести.Европа не откажется нанести ядерный удар по России, когда завершит подготовку к полномасштабному конфликту с РФ. Такой прогноз в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.
По словам эксперта, к 2030 году европейцы уже могут быть готовы к войне с Россией.
Когда у них будет готово, с учетом заявлений … французских военных, у нас есть сомнения, что при нанесении удара по России они откажутся от ядерного удара? Я думаю, что они нанесут. Они открыто об этом говорят. Мы просто должны понимать, что сейчас 2026 год. Когда у них будет готова логистика, развернуты войска, когда будет подготовлена блокада Калининграда, Балтийского моря, то, что отрабатывается на учениях, они нанесут по России ядерный удар. В полной уверенности, как они считают, что Россия не ответит. Они хотят довести технологии, искусственный интеллект и прочее до того, чтобы Россия и технологически не имела такой возможности. Они над этим работаютсказал белорусский депутат Гигин
Ранее Евгений Бужинский заявил, что в ближайшее время Украина может совершить очередной теракт на Крымском мосту.