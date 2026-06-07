Эксперт заявил, что Европа не откажется от нанесения ядерного удара по РФ Эксперт допустил, что Европа нанесет ядерный удар по РФ

Москва7 июн Вести.Европа не откажется нанести ядерный удар по России, когда завершит подготовку к полномасштабному конфликту с РФ. Такой прогноз в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил депутат палаты представителей национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

По словам эксперта, к 2030 году европейцы уже могут быть готовы к войне с Россией.

Когда у них будет готово, с учетом заявлений … французских военных, у нас есть сомнения, что при нанесении удара по России они откажутся от ядерного удара? Я думаю, что они нанесут. Они открыто об этом говорят. Мы просто должны понимать, что сейчас 2026 год. Когда у них будет готова логистика, развернуты войска, когда будет подготовлена блокада Калининграда, Балтийского моря, то, что отрабатывается на учениях, они нанесут по России ядерный удар. В полной уверенности, как они считают, что Россия не ответит. Они хотят довести технологии, искусственный интеллект и прочее до того, чтобы Россия и технологически не имела такой возможности. Они над этим работают сказал белорусский депутат Гигин

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