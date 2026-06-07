Эксперт указал, каким должен быть следующий шаг РФ против Украины Эксперт считает, что РФ должна вывести из строя систему водоснабжения на Украине

Москва7 июн Вести.Россия должна вывести из строя систему водоснабжения и канализации в крупных городах Украины. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, из-за риска проведения диверсий со стороны Украины, Россия должна резко активизироваться.

Мы действительно стараемся избегать нанесения ущерба гражданскому населению. Я прочитал интервью одного из правительственных чиновников Киева, который предупреждает, что если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то жизнь Киева станет невозможной. Правильно. Надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов. Ну что мы будем беспокоиться. Они как-то не беспокоятся о том, что Донецк, например, живет в условиях водной блокады уже какой год сказал эксперт

Ранее Евгений Бужинский заявил, что в ближайшее время Украина может совершить очередной теракт на Крымском мосту.