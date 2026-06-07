Москва7 июнВести.Россия должна вывести из строя систему водоснабжения и канализации в крупных городах Украины. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
По его словам, из-за риска проведения диверсий со стороны Украины, Россия должна резко активизироваться.
Мы действительно стараемся избегать нанесения ущерба гражданскому населению. Я прочитал интервью одного из правительственных чиновников Киева, который предупреждает, что если Россия нанесет удар по системе водоснабжения и канализации, то жизнь Киева станет невозможной. Правильно. Надо это и делать. Надо выводить из строя систему водоснабжения и канализации крупных украинских городов. Ну что мы будем беспокоиться. Они как-то не беспокоятся о том, что Донецк, например, живет в условиях водной блокады уже какой годсказал эксперт
Ранее Евгений Бужинский заявил, что в ближайшее время Украина может совершить очередной теракт на Крымском мосту.