На Украине предупредили о риске масштабных отключений воды На Украине оценили последствия возможных повреждений объектов водоснабжения

Москва2 мая Вести.Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в беседе с местным изданием "Телеграф" допустил, что повреждение ключевых элементов системы водоснабжения может привести к полному прекращению подачи ресурса населению. По словам эксперта, особую опасность представляют города, критически зависящие от единственного источника питания.

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