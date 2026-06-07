Москва7 июн Вести.В ближайшее время Украина может попытаться совершить очередной теракт на Крымском мосту. Такой прогноз в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

По его словам, все дороги, которые ведут через новые территории к Крыму, находятся под постоянным контролем и ударами украинских беспилотников.

У нас фактически сейчас остался единственный путь в Крым, который более-менее безопасен – это Крымский мост. Я совершенно не исключаю, что в ближайшее время будет проведен либо очередной террористический акт, либо будет проведена какая-нибудь крупная операция против Крымского моста ... Я думаю, что цель … украинского руководства – это не только нарушение нашей логистики и срыв курортного сезона в Крыму. Я думаю, что речь идет о подготовке широкомасштабной десантной операции сказал эксперт

Ранее сообщалось, что восемь пассажирских поездов "Таврия" выбилась из расписания на фоне временной отмены движения из-за беспилотной опасности.