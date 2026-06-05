Москва5 июнВести.Восемь пассажирских поездов "Таврия" выбилась из расписания на фоне временной отмены движения из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".
Таковы данные на утро 5 июня.
После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью 5 июня в пути задерживаются поезда "Таврия"написано в канале перевозчика в MAX
Корректировки в расписании затронули 6 поездов в Москву и по одному в Санкт-Петербург и Омск. Отмечается, что время задержки в пути может измениться.
Остальные поезда вошли в график или прибыли на станции назначения.