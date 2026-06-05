У восьми поездов "Таврия" из Крыма произошли задержки в расписании

Восемь поездов "Таврия" задерживаются из Крыма после отмены угрозы по БПЛА У восьми поездов "Таврия" из Крыма произошли задержки в расписании

Москва5 июн Вести.Восемь пассажирских поездов "Таврия" выбилась из расписания на фоне временной отмены движения из-за беспилотной опасности. Об этом сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".

Таковы данные на утро 5 июня.

После вчерашней временной отмены движения в связи с беспилотной опасностью 5 июня в пути задерживаются поезда "Таврия" написано в канале перевозчика в MAX

Корректировки в расписании затронули 6 поездов в Москву и по одному в Санкт-Петербург и Омск. Отмечается, что время задержки в пути может измениться.

Остальные поезда вошли в график или прибыли на станции назначения.