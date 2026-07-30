Россия не даст НАТО возвести "воздушный мост" на Украину Эксперт Попов: РФ сорвет попытки НАТО создать "воздушный мост" на Украину

Москва30 июл Вести.Военные РФ сорвут любые попытки стран НАТО по созданию "воздушного моста" для доставки оружия на Украину. Об этом MK.RU заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

Он выразил уверенность, что в случае подобных попыток ВС РФ буквально через считанные дни начнут наносить активные удары по аэродромам.

Сегодняшние удары аэродромам и авиазаводам — это сигнал противнику, что попытки организовать "воздушный мост" нами будут пресекаться сказал Попов

Эксперт также отметил, что у России есть все возможности для морской блокады Украины.

Кроме того, указал Попов, недавними ударами по глубоким тылам Украины - Львовщине, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областям - российская сторона дала противнику понять, что отслеживает поставки западного оружия и перерезает соответствующие логистические пути.