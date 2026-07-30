Москва30 июлВести.Военные РФ сорвут любые попытки стран НАТО по созданию "воздушного моста" для доставки оружия на Украину. Об этом MK.RU заявил военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.
Он выразил уверенность, что в случае подобных попыток ВС РФ буквально через считанные дни начнут наносить активные удары по аэродромам.
Сегодняшние удары аэродромам и авиазаводам — это сигнал противнику, что попытки организовать "воздушный мост" нами будут пресекатьсясказал Попов
Эксперт также отметил, что у России есть все возможности для морской блокады Украины.
Кроме того, указал Попов, недавними ударами по глубоким тылам Украины - Львовщине, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской областям - российская сторона дала противнику понять, что отслеживает поставки западного оружия и перерезает соответствующие логистические пути.