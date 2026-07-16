Москва16 июл Вести.Вооруженные силы России в скором времени полностью оборвут логистические цепочки, используемые украинскими войсками. Такое мнение в беседе с Газетой.ru высказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

Депутат назвал грамотными и точными удары российской армии именно по военным поставкам для вооруженных сил Украины (ВСУ) через портовую инфраструктуру Одессы и области.

Цепочка практически сводится к нулю. Еще некоторое время - и логистическая цепочка эта будет оборвана. Откуда они будут получать боеприпасы - непонятно сказал Колесник

Ранее в министерстве обороны России заявили, что ВС РФ ночью нанесли удары по объектам инфраструктуры портов "Одесса" и "Южный" в Одесской области, которые используются в том числе для доставки и хранения грузов военного назначения.