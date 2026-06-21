Эксперт допустил запуск дронов ВСУ по Крыму с гражданских судов Эксперт Дандыкин: атаковавшие Керченский полуостров БПЛА могли запустить с моря

Москва21 июн Вести.Беспилотники, которыми ВСУ атаковали Керченский полуостров, могли быть запущены с морских судов. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Эксперт отметил в беседе с NEWS.ru, что украинские боевики используют различные маршруты для атак беспилотниками, однако российские средства ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать такие угрозы.

Скорее всего, дроны заходили с моря. Может быть, их запустили с проходящих судов. Ведь они зерно везут, еще что-то. Ребята у нас сбивают дроны над морем. Мы, конечно, сейчас стали гораздо интенсивнее работать и по причалам и складам в Одессе, по портам побережья сказал он

По словам Дандыкина, Запад разрешил Киеву пуститься во все тяжкие, ВСУ продолжают открывать огонь по мирным гражданам.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате атаки беспилотников на Керченском полуострове погибли четыре человека. Еще 28 мирных жителей, по его данным, получили ранения.