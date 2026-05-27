Москва27 маяВести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать беспилотниками Севастополь из подконтрольной Киеву части Херсонской области или из Николаевской области, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Дроны по Севастополю могли запустить с контролируемой ВСУ части Херсонской области, с проходящих мимо судов в Черном море, или из Николаевской области. У дронов ВСУ дальность уже до 1 тыс. кмрассказал он
По словам Дандыкина, ракеты Storm Shadow могли переносить бомбардировщики Су-24 или истребители F-16, вылетевшие из Одессы.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город ракетами Storm Shadow и беспилотниками.