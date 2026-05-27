Военный эксперт Дандыкин: ВСУ могли запустить дроны по Севастополю из Николаева

Москва27 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать беспилотниками Севастополь из подконтрольной Киеву части Херсонской области или из Николаевской области, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Дроны по Севастополю могли запустить с контролируемой ВСУ части Херсонской области, с проходящих мимо судов в Черном море, или из Николаевской области. У дронов ВСУ дальность уже до 1 тыс. км рассказал он

По словам Дандыкина, ракеты Storm Shadow могли переносить бомбардировщики Су-24 или истребители F-16, вылетевшие из Одессы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город ракетами Storm Shadow и беспилотниками.