Развожаев сообщил об атаке на Севастополь ракетами Storm Shadow и беспилотниками Развожаев: ВСУ атаковали Севастополь ракетами Storm Shadow и беспилотниками

Москва27 мая Вести.Севастополь в ночь на среду, 27 мая, подвергся комбинированной атаке беспилотников и ракет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), предварительно, применили ракеты Storm Shadow.

В Севастополе военные и мобильные огневые группы всю ночь отражали комбинированную атаку. ВСУ атаковали город различными воздушными средствами, предварительно, и ракетами Storm Shadow говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора

Так, в течение ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы отражали атаку в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. Всего было сбито более 20 беспилотников.

Как сообщил Развожаев, пострадавших среди жителей нет.

По данным главы региона, одна из ракет ВСУ попала в здание Южного управления Центробанка в Севастополе.