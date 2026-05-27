Москва27 маяВести.Украинская ракета попала в здание Южного управления Центрального банка на Ластовой площади в Севастополе. В результате загорелась крыша, сообщил губернатор Михаила Развожаев.
На Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. Горит крыша. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконынаписал Развожаев в своем Telegram-канале
В частности, ударной волной повреждены фасад, окна и балконы восьмиэтажного многоквартирного дома.
Предварительно, ракета повредила административное здание в районе улицы Гоголя, добавил губернатор Севастополя. Он пояснил, что это здание давно не использовалось.
Также ударной волной повреждены окна в соседних жилых многоквартирных домах.