В результате ракетной атаки на Севастополь пострадали два человека

Москва27 мая Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в результате ночной ракетной атаки ВСУ на улице Гоголя пострадали два человека.

Выяснилось, что есть 2 пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина написал Развожаев в мессенджере MAX

У женщины травмирован глаз, у мужчины – перелом и закрытая черепно-мозговая травма.

Губернатор Севастополя также вновь подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что ракета ВСУ попала в здание Южного управления Центрального банка.

В здании, по его словам, находились четыре человека. Они не пострадали, поскольку окна были оклеены бронепленкой.

При этом серьезно пострадал соседний дом на Ластовой площади. Развожаев заверил, что всем пострадавшим от обстрела будет оказана помощь.