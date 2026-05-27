Москва27 мая Вести.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем канале на платформе MAX видео, снятое после комбинированной воздушной атаки Вооруженных сил Украины на город. На кадрах видны поврежденные разрушенные и здания, в том числе многоквартирный дом, а также пострадавшие автомобили.

На видеозаписи, в частности, запечатлены разрушенная кровля и верхние этажи здания Южного управления Центрального банка, а также фасад соседнего многоквартирного дома, поврежденный взрывной волной. Видны также разбитые машины.

Приехал на Ластовую, где идет ликвидация последствий атаки ВСУ. На месте работают городские службы и правоохранительные органы. Что касается самого удара: ракета попала в здание Южного управления Центрального банка. написал Михаил Развожаев

В своем сообщении глава города пообещал оказать помощь всем, чьи квартиры и автомобили пострадали во время обстрела. Для фиксации ущерба владельцам жилья предложили обратиться в специальные муниципальные комиссии – их контакты опубликованы в аккаунте правительства Севастополя.

Ранее губернатор сообщал, что в ночь на 27 мая ВСУ предприняли комбинированную атаку на Севастополь, предварительно, с применением ракет Storm Shadow. По его данным, было сбито свыше 20 беспилотных летательных аппаратов, зафиксированы повреждения в нескольких многоквартирных домах. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка.