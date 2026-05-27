Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в мессенджере MAX о повреждениях городской инфраструктуры в результате атаки ВСУ.
В муниципальные комиссии города поступило 120 обращений от граждан, чьи дома или машины пострадали от обстрелов.
К настоящему времени отработали 53 заявки (40 по недвижимости, 13 по автомобилям)... зафиксированы различные повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах в разных районах городасказано в сообщении
Остальные заявки сейчас в работе.
Самые большие повреждения получил многоквартирный восьмиэтажный дом на улице Ластовой, здесь выбило окна, повредило рамы, балконы и фасад здания.
Точечные повреждения получили многоквартирные и частные дома на улицах Колобова, Гоголя, Николая Музыки, 4-ой Бастионной, Надеждинцев, на Столетовском проспекте, Ластовой Корабельной улице и Кильватерном проезде, а также в трех СНТ, — здесь выбиты окна, в нескольких домах повреждены двери, крыши и стены.
На улице Гоголя также поврежден магазин музыкальных инструментов "Орфей".
Работа комиссий продолжается. Людям, чьи квартиры и машины пострадали во время обстрела, будет оказана помощь.