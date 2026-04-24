Политолог Светов призвал убрать трубопроводы РФ с территории Украины Светов: нужно убрать все трубопроводы и торговые пути РФ с территории Украины

Москва24 апр Вести.России необходимо убрать все свои трубопроводы и торговые пути с территории Украины. Об этом информационной службе "Вести" заявил политолог, публицист Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что некоторое время назад при переподписании соглашений о транзите газа через Украину возникали препятствия и проблемы.

Давайте вспомним события лет 20 назад, ну, может, чуть меньше, когда все время, как только надо было переподписывать соглашения России и Украины о транзите газа через Украину в Европу, все время возникали какие-то препятствия, какие-то проблемы. Украина внаглую отбирала газ из газопровода, не оплачивая его, и все время какие-то технические сложности были. Эта тематика у них отработана. Вот это четко свидетельствует, что надо сделать так, чтобы по территории Украины не проходили никакие ни трубопроводы, ни торговые пути, ничего. Страна, для которой то, что является общим предметом владения, все время стремится себе присвоить заявил Светов

Ранее венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила, что утром 23 апреля начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" через Украину.