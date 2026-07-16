Москва16 июл Вести.Европейские страны, прежде всего Франция и Великобритания, теоретически могут нарастить ядерный потенциал, но, чтобы догнать Россию, странам потребуется вложить большое количество средств и времени. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Эксперт отметил, что у Франции и Великобритании есть соответствующие планы, однако текущий потенциал наращивания ядерного вооружения этими странами сильно ограничен.

Что касается увеличения ядерного потенциала европейских стран, ну, прежде всего, речь идет о Великобритании и Франции, – теоретически это возможно, и планы такие есть. Но с учетом все-таки незначительного ядерного потенциала этих двух стран – всего вкупе у Франции там 290 боезарядов плюс 80 ожидает утилизацию, и у Великобритании 290. То есть порядка 600 ядерных боезарядов. Это, во-первых, баллистические ракеты подводных лодок и крылатые ракеты воздушного базирования класса "воздух – земля". Это несопоставимо с ядерным арсеналом Российской Федерации. Даже если брать только нестратегическое ядерное оружие, мы никогда не публиковали точные цифры, но, по экспертным оценкам, у нас их порядка 2000. Поэтому, ну, сколько могут европейцы нарастить? Ну 10-15%. Планы такие есть, доктрины у англичан есть наращивания ядерного потенциала. Поэтому я думаю, что все равно, чтобы догнать нас, им нужно приложить очень большие усилия, вложить очень много денег и потратить на это достаточное количество времени заявил Бужинский

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что увеличение Британией и Францией их ядерного потенциала приведет к раскручиванию гонки ядерных вооружений и идет вразрез с целями Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).