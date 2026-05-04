Политолог Бужинский: Франции нужны российские ресурсы для гонки вооружений Политолог Бужинский считает, что Франция не проживет без российских услуг

Москва4 мая Вести.Франции нужны российские ресурсы, чтобы окупить гонку вооружений. Париж уже не скрывает своего настроя на агрессию в отношении РФ. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Он пояснил, что в июне французские военные планируют отрабатывать в ходе очередных учений ядерный удар по Санкт-Петербургу. До этого в ходе маневров одним из условных противников также была выбрана Россия.

Не скрывается, абсолютно уже все-все-все на поверхности. Для чего им это нужно? Я думаю, что тут прежде всего лежат экономические причины. Потому что оправдать такие метамилитаризацию, планы по возрождению военно-промышленного комплекса без перспективы ведения войны – это, конечно, плохие инвестиции, наверное, с экономической точки зрения. Гонка вооружений в мирное время, опять же, без перспективы победоносной войны. Поэтому им нужны, им нужны наши ресурсы рассказал Бужинский

Ранее сообщалось, что Франция выступила с идеей разработки концепции укрепления "ядерного кулака", направленного против России.

В конце апреля, в последний день крупнейших за последнее время военных учений "Орион-26" французские войска отрабатывали противодействие условному противнику, обладающему всеми военными характеристиками России.

В середине марта ВКС Франции провели учения, имитирующие ядерный удар.