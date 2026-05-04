Москва4 маяВести.Франции нужны российские ресурсы, чтобы окупить гонку вооружений. Париж уже не скрывает своего настроя на агрессию в отношении РФ. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Он пояснил, что в июне французские военные планируют отрабатывать в ходе очередных учений ядерный удар по Санкт-Петербургу. До этого в ходе маневров одним из условных противников также была выбрана Россия.
Не скрывается, абсолютно уже все-все-все на поверхности. Для чего им это нужно? Я думаю, что тут прежде всего лежат экономические причины. Потому что оправдать такие метамилитаризацию, планы по возрождению военно-промышленного комплекса без перспективы ведения войны – это, конечно, плохие инвестиции, наверное, с экономической точки зрения. Гонка вооружений в мирное время, опять же, без перспективы победоносной войны. Поэтому им нужны, им нужны наши ресурсырассказал Бужинский
Ранее сообщалось, что Франция выступила с идеей разработки концепции укрепления "ядерного кулака", направленного против России.
В конце апреля, в последний день крупнейших за последнее время военных учений "Орион-26" французские войска отрабатывали противодействие условному противнику, обладающему всеми военными характеристиками России.
В середине марта ВКС Франции провели учения, имитирующие ядерный удар.